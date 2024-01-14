كأس آسيا.. الإمارات تحقق فوزا صعبا على هونغ كونغ

العالم- الرياضة

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 34 عن طريق سلطان الأميري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب هونغ كونغ التعادل عن طريق فيليب تشن في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 52 سجل زايد سلطان الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي، فيما سجل يحيى الغساني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويتواجد منتخبا الإمارات وهونغ كونغ في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما منتخبي إيران وفلسطين.

وانطلقت منافسات بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر، يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 10 من شهر فبراير المقبل.