شاهد احتفاء بالفريق القانوني لجنوب أفريقيا العائد من لاهاي + فيديو

العالم - افريقيا

ورفعوا المشاركين في مطار جوهانسبورغ، هتافات معبرة عن مراتب الشكر والتقدير المقدم لأعضاء الوفد المتشارك في المحكمة الدولية لمقاضاة الإحتلال الإسرائيلي بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبها في قطاع غزة.

هذا وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأثارت هذه الدعوى ردود فعل دولية عدة ...

في حين وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الجلسة بـ"الحدث التاريخي"،أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعمها القضية المرفوعة ضد "اسرائيل" في المحكمة، وقالت إن "على أعضاء مجلس الأمن دعم قرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا".

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إن "قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" يمكن أن تساعد في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتوفر بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية".

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن تأييد الجامعة "للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية"، وتطلّع إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني"، وشَكَر جنوب أفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

فصائل المقاومة الفلسطينية وجهت في بيان صحفي التحية لدولة جنوب أفريقيا "التي تقود المعركة القانونية لمحاكمة الاحتلال الفاشي على جرائمه بحق شعبنا، وكذلك التحية للمقاومة الباسلة على الجبهات كافة".

حركة حماس بدروها ثمّنت "وقدّرت عاليًا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

في لبنان، اعتبرت "كتلة الوفاء للمقاومة" النيابية ادعاء دولة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية على الكيان الصهيوني بجرم تنفيذه إبادة جماعية بشرية في غزة، عملًا قانونيًا "يعبّر عن التزام حقوقي وإنساني وأخلاقي يستحق منا كل التقدير والترحيب والدعم".

رسميًا، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

العراق بدوره، أعلن دعمه ومساندته لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وعبرت الخارجية العراقية في بيان عن "تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

هذا ووصفت الخارجية الإيرانية خطوة جنوب أفريقيا بأنها إجراء "مسؤول وشجاع ومشرف، ويستند إلى القانون الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني"، وطالبت المجتمع الدولي بـ "دعم المبادرة من أجل ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة".

ورحبت وزارة الخارجية التركية بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، مؤكدة في بيان "ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب".

من جهته، أكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال أنَّ "بلاده تدعم أخلاقيًا وسياسيًا بشكل كامل" مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حيال الإبادة الجماعية في غزة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الماليزية عن دعمها رفع جمهورية جنوب أفريقيا قضية إبادة جماعية ضد "إسرائيل" ووصفتها بالـ "خطوة الملموسة" نحو المساءلة.

هذا، وأكَّدت وزارة الخارجية البرازيلية "دعم مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية"، مطالبةً إسرائيل بـ "الوقف الفوري لجميع أعمالها التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية أو جرائم ذات صلة".

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قال: "ندعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم "إسرائيل"، ودعا إلى بشكل عاجل إلى وقف الإبادة الجماعية والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك، رحَّبت حكومة نيكاراغوا في بيان "بالطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

كما أعرب سفراء بنغلاديش وناميبيا وباكستان لدى الأمم المتحدة عن دعمهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ومهمتها البتّ في النزاعات بين الدول. وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتّع تلقائيًا بعضوية محكمة العدل الدولية. ويمكن لأيّ دولة أن ترفع قضية أمامها. وهي تتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.