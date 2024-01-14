بالفيديو...الاحتلال يهاجم منازل في الخليل، والسبب خيمة عزاء؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا في مدينة الخليل : قام جيش الاحتلال عصر اليوم بمطاردة شابين في المنطقة الشرقية لبلدة شعير شمال شرق الخليل وقام باطلاق النار عليهما بعد وقت قصير جراء اصابتهما الخطيرة وهما يستقلان سيارة.

اضاف: شهود عيان اكدوا انهما كانا في رحلة صيد في هذه المنطقة المفتوحة والمسموح بدخولها للفلسطينيين من قبل الاحتلال، وهي مناطق تصنف الف وباء وتخضع للسيطرة الامنية والادارة الفلسطينية.

واوضح ان الشهيدين تم تسليمهما الى الهلال الاحمر الفلسطيني وتم نقلهما الى مستشفى عاليه الحكومي ليتم تشييعهما غدا.

واشار مراسل قناة العالم الى ان منطقة غرب الخليل وبالتحديد بلدة ابنا التي خرج منها قبل 3 ايام 3 شبان ونفذوا عملية داخل مستوطنة ادورا، قام اليوم جيش الاحتلال باقتحام البلدة واطلق النار على منازل عوائل المنفذين، لانهم فتحوا بيت عزاء للشهداء.

وتابع: بلدة بني النعيم ايضا تم قبل ساعات اقتحامها لكن لم تسجل حالات اعتقال في صفوف المواطنين.