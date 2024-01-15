بالفيديو: تعرف على النساء الإيرانيات الناجحات

العالم - مراسلون

وقالت نسرين بهمن وهي مشاركة في المؤتمر: "المرأة الإيرانية کما تحب الأسرة تحب العمل وتستطيع التغلب على كل العقبات التي تعترض طريقها، ولهذا السبب تستطيع النجاح في جميع المهام التي توكل اليها".

وقالت سولماز پايدار وهي مشاركة في المؤتمر: "نحن نعمل علي علاج مشاكل البشرة باحدث الطرق واكثرها فعالية وبرايي ان النجاح يتوقف علي حبك لعملك و انجاز العمل باخلاص و دقة".



التحقيق في قدرات المرأة الايرانية في خلق العلامة التجارية في مجالات الإدارة والتوظيف، والمساعدة في تحسين مستوى الإبداع والابتكار وتحديد الفرص والتهديدات في مجال حضور المرأة في قطاعي الإدارة والتوظيف من أهم محاور هذا المؤتمر الوطني.



وقالت مهين ياوري وهي مشاركة في المؤتمر لمراسل العالم: "المراء الايرانية تسعي دوما ان تكون حاضرة في جميع الساحات و تبذل ما بوسعها من اجل ان تحقق اهدافها و طموحاتها و منهم مديرات الاعمال الذين يقدمن مشاريعهن بافكارهن البناءة".

وقالت مريم حسيني وهي أيضا مشاركة في المؤتمر: "لدي عيادة في ايران واعمل كمدرسة في الجامعات الايرانية والالمانية والتركية والدول المطلة علي الخليج الفارسي، عرفت ايران بنجاحها في مجال التجميل وتعتبر من الدل المتقدمة وهذا الفضل يرجع الي المراء الايرانية التي تعمل في هذا المجال".



ومن أجل الحفاظ على القيم الشخصية في المجالات المختلفة والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية المبنية على مؤشرات ومبادئ الإدارة المهنية، تم في الموتمر تكريم النساء المؤثرات في مجالات الإدارة والرياضة والفن.

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