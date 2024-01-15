جيش الاحتلال یسحب فرق كاملة من غزة ‫بينها لواء غولاني+فيديو

العالم - فلسطين

وافادت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي نقل وحدة دوفدفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها. فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الجيش سحب الفرقة 36 من القطاع.

واوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

واشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.

فيما افادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات جوية إسرائيلية أحيت أفراد اللواء غولاني أثناء انسحابهم من قطاع غزة.

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