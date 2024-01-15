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حماس: عملية 'رعنانا الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر

حماس: عملية 'رعنانا الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر
الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ عملية "رعنانا" الفدائية التي نفذها مقاومون فلسطينيون بأنها ردٌ طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم".

وأضافت الحركة أن "دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة".

وطالبت حماس "عموم الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس، بالنفير في وجه الاحتلال"، داعية إياهم إلى "تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله"، حسب تصريح الحركة.

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