بالفيديو: مشاهد نوعية من استهداف حزب الله لقوة إسرائيلية

العالم - لبنان
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت في وقت سابق من اليوم الاثنين، موقعي المالكية والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبهما إصابة مباشرة.، كما استهدفت عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي السیاق ذاته اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة:
وأكدت المقاومة الاسلامية، في بيانها، أنّ هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".