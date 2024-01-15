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بالفيديو: مشاهد نوعية من استهداف حزب الله لقوة إسرائيلية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية إستهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلة) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

العالم - لبنان

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت في وقت سابق من اليوم الاثنين، موقعي ‏المالكية والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبهما إصابة مباشرة.، كما استهدفت عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

وفي السیاق ذاته اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة:

وأكدت المقاومة الاسلامية، في بيانها، أنّ هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

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