بالفيديو.. طائرات الاحتلال تقصف جنوب شرق رفح الفلسطينية

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه لليوم الخامس على التوالي يستمر انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة ، ولا يوجد اتصالات بين المواطنين وسيارات الاسعاف ليناشدوهم بخصوص القصف المتواصل .

وتابع انه لا يوجد اي تواصل بين سيارات الاسعاف وبين وحدات الهلال الاحمر الفلسطيني او غرف الطوارئ ما يشكل خطورة كبيرة في تأخر وصول سيارات الاسعاف او عدم معرفة سيارات الاسعاف عن امكان تواجد المصابين سوى باستثناءات بسيطة ما يشكل خطورة على المصابين ويؤدي الى استشهاد بعضهم.

واكد ان حتى هذه اللحظة القصف لازال متواصل على محافظة خانيونس وتشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

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