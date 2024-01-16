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بالخريطة.. تفاصيل الضربة الإيرانية الصاروخية ضد مقر الموساد

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن حرس الثورة الاسلامية، عن تدمير مقر تجسس الموساد في كردستان العراق ومكان تجمع الإرهابيين في سوريا باستخدام 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع.

العالم - خاص بالعالم

وجاء في البيان حرس الثورة الإسلامية : قامت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، منتصف ليل (الثلاثاء) بتنفيذ عملية صاروخية بنجاح كامل ضد مقر تجسس للموساد في منطقة كردستان العراق ومكان تجمع القادة والعناصر الرئيسية المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في البلاد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف، تم خلال هذه العملية إصابة الأهداف وتدميرها بشكل دقيق بـ 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع على النحو التالي:

إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" من خوزستان على مقر تنظيم داعش التكفيري في منطقة إدلب السورية.

إطلاق 4 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في منطقة كردستان العراق.

كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة.

واضاف البيان: نؤكد لشعب إيران الإسلامية مرة أخرى أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثورة الإسلامية ستستمر حتى الانتقام لآخر قطرة دم من دماء شهداء وطننا العزيز.

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