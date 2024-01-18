خفايا الخطوة الأمريكية بتصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية

العالم – خاص بالعالم

وأشار العامري إلى أن واشنطن دفعت وأوعزت الى النظام اليمني السابق لخوض ست معارك ضد الجماعة وباءت كلها بالخسارة الفادح لذلك النظام، كما دفعت لنظامي السعودي والاماراتي من اجل خوض حرب كونية من حصار ودمار وقتل استمر لاكثر من ثمان سنوات ونحن في نهايه العام التاسع.

ولفت العامري إلى أنه وبعد فشل كل تلك الانظمة وبعد فشل السياسة العسكرية الامريكية في المنطقة، جاءت الادارة الامريكية والنظام البريطاني اليوم من اجل الدخول المباشر وحصل ذلك بعدما استشعرا ان هنالك خطرا يمس امن الكيان الصهيوني الذي بات مهدداً، حيث باتت اليوم الجمهورية اليمنية تهدد هذا الكيان وتهدد تواجده في المنطقة من خلال قيادة هذه المعركة بمنع ووقف وقطع شريان الحياة الذي يحاول ان يمتد الى الكيان الصهيوني اذا ما استمرت في عدوانها على الفلسطينيين وعدوانها على قتلها الممنهج للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة الامريكية حركة انصار الله اليمنية على لائحتها كمنظمة ارهابية عالمية على أن ينفذ القرار خلال ثلاثين يوما.



ووعدت الخارجية الأميركية بالتراجع عن القرار إذا اوقفت الحركة هجماتها ضد السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر. حركة انصار الله أكدت أن القرار الامريكي مسيس وهو وسام شرف تتقلده لموقفها المساند للشعب الفلسطيني. وسبق أن هددت واشنطن بإعادة الحركة الى لائحة الارهاب وعرقلة توقيع الاتفاق السعودي اليمني.

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