فيديو خاص: ما هي رسالة إيران في إستهداف مقر الموساد؟

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد المتقاعد حسين كنعاني مقدم في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، إن العملية اثبتت ان الحدود التي تستطيع إيران ان تجتازها أبعدمن حدودها الجغرافية وان أوكار الجواسيس هي تحت إشراف الصواريخ ومستهدفة بشكل دقيق من قبل الصواريخ الإيرانية، كما أثبتت أن صواريخنا التي تضرب الأهداف بدقة وان بنك الأهداف للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أوكار الكيان الصهيوني والأميركيين وايضا الأرهابية التي تم اكتشلفها مسبقا وكل يوم يتم تحديث هذه المعلومات.

وتابع: أن استهداف مقر تجسس الموساد التي تم استهدافه في أربيل شمالي العراق من قبل قوات الحرس الثورة الإسلامية أثبت دقة العملية وايضا المعلومات التي حصلت عليها حرس الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن استهداف مقر الموساد جاء انتقاما الموساد لشهداء المقاومة من غزة إلى كرمان،مشددا على أن هذه رسالة واضحة بان الجمهورية الإسلامية اذا تعرضت حدودها الجغرافية إلى خطر لن تصمت وانها ستستهدف أي موقع ومقر يعمل ضد مصالح شعبها وأمن بلادها في أي بقعة جغرافية في المنطقة.