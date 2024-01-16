قوى أمن ايران الداخلي تعلن استعدادها للتعاون الثنائي مع الصين

العالم – إيران

وفي اليوم الأول من زيارته إلى الصين ، التقى العميد رادان اليوم الثلاثاء، رئيس مركز أبحاث التكنولوجيا التابع لوزارة الأمن العام في هذا البلد، واطلع على آخر التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية بما يتماشى مع مهام الأمن الداخلي.

وأعرب القائد العام للامن الداخلي الإيراني عن ارتياحه لهذه الزيارة، وقال: لمن دواعي الكثير من السرور أن ينجح هذا المركز البحثي والعلمي والتقني، في جعل قدرات الأمن الداخلي علمية وعملية باستخدام المعدات الحديثة.

وتابع قائلا: الحقيقة هي أن قوى الأمن الداخلي اليوم لا يمكن أن تكون ناجحة جدا بدون النتائج العلمية، وقد قدم هذا المركز أحدث النتائج العلمية والتقنية.

وأعرب عن سعادته بتمكن الشباب المبدع الصيني من التغلب على العقوبات، وقال: هذا المركز استطاع أن يتغلب على العقوبات بالاستفادة من العلم والتكنولوجيا.

وقال العميد رادان: إن الاستفادة من أحدث الامكانيات التقنية والعلمية والذكية والبحثية وكيفية استخدام هذه القدرة أمر مثير للاهتمام للغاية، وإن قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن عن استعدادها للتعاون الثنائي المشترك في هذا المجال.

وتابع قائلا: نأمل أن نتمكن من متابعة هذه القضايا من خلال تشكيل فريق علمي ومتخصص مشترك، علما بأن هناك إمكانيات علمية في بلدنا يمكن نقلها إلى هذا المركز.

واضاف: علاقة بلادنا مع الصين علاقة طويلة الأمد وبالطبع أخوية، وتعتبر علاقة جيدة للغاية لدرجة أن الصين هي أولويتنا للتعاون المتبادل.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس مركز أبحاث التكنولوجيا التابع لوزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته وشكره لزيارة العميد رادان والوفد المرافق له لهذا المركز، وعبر عن أمله بإرساء تعاون أفضل في المستقبل وقال: هناك تحديات مختلفة في مكافحة الجريمة، لذا فإن استخدام التقنيات العلمية يعد مساعدة كبيرة في هذا المجال، ونحن نعمل من أجل الاستفادة من الخبرات القيمة لقوى الأمن الداخلي الإيراني من أجل تحسين مستوى قدراتنا.