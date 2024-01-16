تجارة إيران واتحاد أوراسيا نحو تخطي عتبة الـ 7 مليارات دولار

العالم – إيران

وأشار ميرهادي سيدي اليوم الثلاثاء، أن التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا) قد سجل 5.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية، فترة 21 مارس/آذار حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وذكر أن الجانبين وقعا اتفاقية للتجارة الحرة ديسمبر/كانون الاول الفائت، حيث ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو عام ونصف، حيث يتطلب اقرارها من قبل مجلس الشورى الاسلامي وبرلمانات الدول الاعضاء بالاتحاد.

سيدي بيّن أن بعد سريان اتفاقية التجارة التفضيلية حيز التنفيذ عام 2021 بين إيران والاتحاد الاوراسي شملت إمتيازاتها 502 سلعة إيرانية، بحيث بعضها تم تصفير تعرفاتها الجمركية والبعض الاخر إنخفض إلى 60 بالمئة بالمقابل خفضت إيران تعرفة 380 سلعة الموردة من الاتحاد بنسبة 35 بالمئة.

ونوه إلى أن قبل ابرام اتفاقية التجارة التفضيلية كان التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ 2.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد إلى مستوى 20 مليار دولار مع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.