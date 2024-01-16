ضربة إيران الصاروخية لمقرات الموساد بأربيل والإرهابيين بسوريا بمنظور الصهاينة

العالم – العين الإسرائيلية

كما يتناول البرنامج والفشل في تحقيق الاهداف المعلنة بعد اكثر من 100 يوم من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فلا تصفية المقاومة تحقق ولا استعيد الاسرى بالقوة، فيما الصواريخ لا تزال تسقط على رؤوس الصهاينة في المستوطنات والمدن المحتلة.

ورصد برنامج العين الاسرائيلية"، الضربات الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الايراني ضد مقار الارهابيين في سوريا ومقر للموساد يستخدم للتجسس على ايران في منطقة اربيل في العراق، ردا على اغتيال الصهاينة قادة من محور المقاومة وتنفيذ عملية ارهابية في ايران.

وفيما يتعلق بصدى ضربات حرس الثوري الايراني ضد مقار الارهابيين والموساد في أربيل العراقية، اكد علي حيدر الخبير في الشؤون الاسرائيلية من بيروت أن هذه الضربة الصاروخية الدقيقة تجسد عنصر الاقتدار الذي تتمتع به الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو امر سيكون موضع بحث وتقدير لدى اجهزه الاستخبارات في كل محطة مشابهة على المستوى الاستراتيجي خاصة وان هنالك صواريخ استخدمت بنفس هذا الصاروخ كان بامكانه ان يتم توجيهه باتجاه آخر ويصل الى الكيان الاسرائيلي.

ولفت حيدر إلى أن الاسرائيلي من الطبيعي ان يكون قد فهم هذه الرسالة في اكثر من اتجاه، خاصة وان هذه الصواريخ قد عبرت دولتين العراق وسوريا، وهنالك الكثير من القواعد الامريكية وهنالك الكثير من الوجود الامريكي في هاتين الدولتين وبالتالي عبرت فوق كل ذلك، ووصلت الى اهدافها، ولكنها ايضا تعكس مدى حضور التصميم لدى ايران للرد على ما تتعرض له من ضربات خاصة وان ذلك يؤسس لمعادلة ردّ وردع ولو بالتراكم في مواجهة ما تتعرض له من هجمات.



كما تطرق البرنامج الى عملية رعنانا البطولية شمال تل ابيب والتي نفذها مقاومون فلسطينيون وأدت الى مقتل مستوطنة وجرح 18 اخرين، شكلت صدمة للعدو الاسرائيلي الذي رأى فيها إشارة تحذير للصهاينة.

ضيف البرنامج:

-علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية من بيروت

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