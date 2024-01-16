باختصار.. القصف الصاروخي الإيراني

العالم - باختصار

هذا ما جاء في ثلاثه بيانات لحرس الثوره الاسلامية حدث عن تحدث عن توجيه ضربات والصواريخ باليستيه ليله امس لهذه المواقع.

توضيح.. القصف استهدف المواقع عناصر ارهابيه بالشمال سوريا مسؤوله مسؤوله عن هجومين ارهابيين في ايراني.

توضيح.. استشهد واصيب مئات الايرانيين بمدينه كرمان بالتفجيرات ارهابيه في ذكرى استشهاد الفريق سليماني.



تنظيم "داعش" اعلن مسؤوليته باحتمال تورط او تحريضات اسرائيليه وأميركية.



توضيح.. الهجوم الارهابي الثاني استهدف مقرا للشرطه بمدينه راسك الايرانيه واستشهاد 12 من كوادرها.



القصف الصاروخي الايراني الليله الماضيه استهدف ايضا مقرا للمخابرات الصهيونيه الموساد بكردستان العراق.



بيان حرس الثورة الاسلاميه تم تدميره ردا على جرام اغتيال مستشارين لحرس الثوره الاسلاميه ومحور المقاومه بالسوريه.



بعض التفاصيل. مصادر بمدينه ادلب السوريه الصواريخ الايرانيه دكت مواقع عناصر تنظيم "داعش".



بعض التفاصيل ايضا.. مقر الموساد كان مركزا للتجسس والتخطيط للعمليات الارهابيه في المنطقة وخاصه ايران.

قوات حرس الثورة الإسلامية اكدت عملياتنا الهجوميه ستستمر حتى الثار لاخر قطره دم للشهداء.



الضربات الصاروخيه الإيرانيه تعكس عزم ايران الجدي والعملي على الاقتصاص من اي جهة تستهدف أمنها