انتهاكات صهيونية جديدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة

العالم - الإحتلال

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خانيونس ما أدى إلى أضرار في المبنى وحالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت قبل قليل، عن استهدافها لدبابتين وجرافة عسكرية تابعتين لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى الاشتباك مع قوة راجلة جنوب مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد قالت قبل قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قصفت مجددا مدرسة الدرج التى تؤوى نازحين بمدينة غزة بقذيفتين.

كما أصيب ضابط في جهاز الدفاع المدني بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، داخل مقر الجهاز في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامره ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الشبان، صوب مقر الدفاع المدني الواقع في مبنى المجلس القروي وسط القرية، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط بالاختناق، جرى تقديم الإسعافات اللازمة له ميدانيا.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في شوارع وأحياء القرية، ونصبت حواجز عسكرية، سيما في منطقة "المطينة"، ومنعت مرور المركبات .

وبالخليل.. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الطرق الترابية شرق الخليل ومداخل بلدة السموع، وممرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الطرق الترابية الفرعية، وصولا إلى مستعمرة "كريات أربع" المقامة شرق الخليل.

كما أغلقت طرقا ترابية في بلدة السموع جنوب الخليل، ومنها طرق في منطقتي السيميا وأبو العرقان، إضافة لممر لعمارة إدريس في حارة السلايمة بالبلدة القديمة، وذلك بلحامه بألواح الصاج، لمنع المواطنين من استخدامه.

واستُشهد 64 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعى وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلى طالت عدة مناطق فى قطاع غزة.