الاردن: من الصعب على أي أردني بعد 7 أكتوبر أن يوافق على مشاريع إقليمية مع "إسرائيل"

العالم-الاردن

وصرح رئيس الوزراء بأن الأردن سيشارك بجلسات الاستماع الشفوية والمكتوبة بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

وقال الخصاونة خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تساوي 10% من احتياجات القطاع.

وأضاف إن الحلول الجزئية بشأن ما يحدث في غزة لن تنجح، مشيرا إلى أن السلام (التسوية) الشامل خيار استراتيجي للأردن وتحقيقه يتطلب شركاء جديين.

وبين الخصاونة أن هناك إجلاء جماعيا من مناطق في غزة وهنالك تصرفات تصعيدية للمستوطنين في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن "إسرائيل" لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية.

وشدد على أنه من الضروري تحقيق وقف إطلاق نار شامل وكبير في قطاع غزة وأيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية إلى القطاع كله.

وتابع قائلا "يجب أن نركز على وقف إطلاق النار المباشر، وفتح الطريق للتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية وهذا ضروري".