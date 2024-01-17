الاتحاد الأوروبي يوافق على "مهمة في البحر الأحمر"

العالم-اوروبا

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعا.

وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.

وأفاد الدبلوماسيون بأن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولا أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي، لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.

يذكر أن القوات المسلحة المينية شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مرتبطة بكيان الاحتلال، على خلفية استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة.

وتقول حركة انصارالله اليمنية إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستمر فيه حرب الاحتلال على غزة وقتل الفلسطينين.