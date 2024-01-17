الصواريخ الايرانية تحمل رسائل مهمة لأمريکا و'اسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال مغناير في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية هذه الضربات الصاروخية، أتت مباشرة بعد وعد ولي الفقيه السيد علي الخامنئي بالانتقام وهو التزم ما وعد به.

وأضاف المحلل العسکري ان مسار الصواريخ مر من دول تمتلک الولايات المتحدة فيها قواعد عسکرية کالکويت والعراق وسوريا، وهذا يعني انه في حال مهاجمة ايران، فإنها تمتلک الامکانيات والثقة اللازمة للرد علی الهجوم باستهداف أي دولة أو أي مصالح أو أي قواعد في المنطقة.

وأوضح ان الضربات الايرانية جاءت من 3 مواقع مختلفة ومتحرکة وهذا ما يؤکد امتلاک ايران منصات متنقلة متعددة في البلاد، ليعلم کيان الاحتلال والولايات المتحدة ان ضرب بعض المنصات الايرانية، لن يشل قدراتها لأنها تمتلک قدرات متنوعة ومتعددة.

ورأی ان اطلاق صواريخ بمدی 1200 کيلومتر في خضم العدوان الاسرائيلي علی غزة، مهم جداً لاسيما نظراً لسرعة الصواريخ ودقتها في اصابة الاهداف، فالولايات المتحدة کانت قد استقدمت أعداد جديدة من قواتها وارسلت سفنها الی البحر الاحمر، واذا بالصواريخ الايراني تؤکد ان ايران لاتخشی الرد علی حروب تفرض عليها.

وفي کلمة واحدة، رأی المحلل العسكري ايليا مغناير ان ايران أثبتت بأنها قوة اقليمية تستطيع معاقبة أعداءها بالطريقة المماثلة للقوی العالمية.