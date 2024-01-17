شاهد.. اقامة معرض تصنيع معدات النفط والغاز في مدينة اهواز

العالم _ مراسلون

وقال مدير عام شركة النفط والغاز اروندان عبدالله عذاري اهوازي لقناة العالم: ابرمت شركة اروندان للنفط والغاز وفقا لتوجيهات قائد الثورة عقود واتفاقيات مع عدة شركات للعلوم والتكنولوجيا منها حدائق العلوم والتكنولوجيا وكذلك الجامعات في خوزستان التي تعمل مثلا في تصنيع عينات من المواد الكيميائية ويمكنها فصل النفط عن التربة وايضا تم ابرام عقود مع شركات قائمة على المعرفة تنشط وتعمل في صيانة آبار النفط.

شاركت ١٦ محافظة في هذا المعرض منها طهران وخوزستان وأصفهان وخراسان رضوي وفارس ومركزي وألبرز ويزد وقزوين وأذربايجان الشرقية وهمدان وبوشهر ومازندران وزنجان وخراسان الشمالية وجيلان.

وقال مشارك من العراق ماهر ناصر: تفاجئنا بالتطور الكبير في الصناعة الايرانية رغم الحصار الجائر الموجود على ايران وشاهدنا العديد من من الشركات التي كانت خير نموذج لتطور العلمي والصناعي في ايران.

هذه المعارض أصبحت منصة تلتقي فيها الخبرات والأفكار الجديدة الواعدة والفرص الاستثمارية الجيدة وهي تمثل فرصة لتبادل المعرفة حول الصناعة النفطية بما تحويه ايضا من محاضرات علمية ولقاءات.

يُعد هذا الحدث الصناعي الكبير فرصة جيدة للشركات الناشطة في صناعة النفط والغاز والبتروكيمياويات لعرض احدث انجازاتها ومنتجاتها الى المشترين والمستثمرين.