جامعه صنعاء تنظّم تظاهرة استنكار لجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة

العالم – خاص بالعالم

تظاهرة أكاديمية حاشدة احتضنتها جامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي لدعم ومساندة غزة واستنكار جرائم الكيان الصهيوني الغاصب المستمرة عليها من قتل وتدمير ومجازر وحشية وابادة جماعية وسط تخاذل وصمت عالمي وعربي .

وقال محمد الحجوي الاستاذ بكلية الآداب قسم الاثار والسياحة: هذه الوقفة التضامنيه تقيمها جامعة صنعاء بكافة كلياتها واقسامها من الكوادر التعليمية اكاديميين واداريين وطلاب لكي نوصل الرسالة الى العالم باننا متضامنون مع الشعب الفلسطيني ولن نتركه وحيدا بل نحن معكم".

التظاهرة التي جاءت تحت شعار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.. أكدت على ضرورة الاستمرار في الضغط على كيان العدو الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر حتى ايقاف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الاغاثية والإنسانية.

المحتشدون من منتسبي جامعة صنعاء اكاديميين واداريين وطلاب يؤكدون على موقفهم الثابت مع كل شرائح الشعب اليمني المناصر للشعب الفلسطيني بدافع ديني وأخلاقي وانساني وشعورا بالمسؤولية القومية تجاه القضية الفلسطينية. مهما كانت التحديات ومهما كلفت من تضحيات في سبيل ردع أعداء الأمة ومن يساندهم من دول الاستكبار

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