نيويورك تايمز: أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة أذهلت تل أبيب

العالم – خاص بالعالم

حيث تواصل المقاومة، التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، وتخوض معها اشتباكات بطولية في في عدة محاور.

بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أكدت كتائب القسام، تدمير ست دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند.

وتمكن المجاهدون من قنص اربعة جنود اسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل واستهدفوا قوة خاصة من سبعة جنود وأجهزوا عليهم من مسافة صفر وفجروا عبوة مضادة للأفراد بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزوا عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدف مقاومو القسام قوة اسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة جنوب مدينة خانيونس، مؤكدين إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام عن تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع.

في المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في محاور التوغل بالقطاع.

كذلك اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا جنوب القطاع.

إلى ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مدى وعمق شبكة أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أذهل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واشارت الصحيفة في تقرير لها نقلا عن مسؤولين وجنود إسرائيليين الى وجود نفق يمتد لنحو ثلاثة ملاعب كرة قدم، فيما يؤدي سلم حلزوني الى نفق بعمق سبعة طوابق، مؤكدا أن هذه الأنفاق تمثل كابوسا لجيش الاحتلال، وتعد جوهر بقاء حركة حماس.

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