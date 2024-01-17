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كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا+فيديو

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء عن استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105” بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس.

العالم-فلسطين

وأعلنت كتائب عز الدين القسام تنفيذها مهمة مشتركة مع سرايا القدس وتدمير جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي بيانها العسكري، أكدت كتائب القسام تدمير ست دبابات إسرائيلية من نوع ميركافاه وناقلة جند.

وأضافت الكتائب، أن مجاهديها قنصوا أربعة جنود تحصنوا داخل أحد المنازل كما استهدفوا قوة خاصة من سبعة جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر.

وقالت القسام إن المجاهدين فجروا عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، كما دكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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