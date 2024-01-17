من هو الإرهابي يا أمريكا؟

العالم - مقالت وتحليلات

فبعد الترغيب جاء أسلوب الترهيب فقررت أمريكا هذا القرار الخالي من الحكمة وهو العدوان على اليمن، ولكن هذا التحالف الامريكي البريطاني غبي لأنه أعطى المبرر القانوني والشرعي للقوات اليمنية لاستهداف كل السفن الامريكية البريطانية الموجودة في مياه اليمن الاقليمية من باب حق الرد المكفول في كل الشرائع السماوية والاعراف والقوانين الدولية والانسانية.

وبعد فشل هذا العدوان الامريكي البريطاني على اليمن وعدم حصوله على تأييد دولي فأغلب الدول خرجت لتصرح أن ما يحدث في البحر الاحمر مرتبط بما يحدث في غزة كما هو واضح لكل العالم فماذا بعد عند الامريكان؟

خرجوا اليوم بتهديد اليمنيين بتصنيفهم ارهاببين ونحن اليمانيين لم نخف من الطائرات والبوارج ولا المدمرات ولا الحروب فكيف سنخاف من تصنيف امريكي جاء في توقيت غبي يدل على التخبط والفشل في وقت فيه التفاف شعبي وعالمي على اليمنيين لمواقفهم المشرفة وفي وقت توحد فيه كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم على نصرة فلسطين

فلماذا صنفونا ارهابيين؟

‏إرهابيين لأننا ارهبنا أمريكا و"اسرائيل"، وقمنا بواجبنا الإنساني والديني والأخلاقي في عدم الوقوف بحيادية وتخاذل تجاه ما يحدث في فلسطين من جرائم تبكي حتى أصحاب القلوب القاسية.

أمريكا جربت كل الطرق وفشلت في السماح للسفن المتجهة نحو الكيان الصهيوني بالمرور، وأعلنت عن اسم تحالفها وفشل التحالف قبل أن يولد.

أمريكا ارسلت مدمرات للبحر الأحمر وفشلت في حماية السفن الصهيونية، فالتجأت للفبركة بعدة ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة فخرجت قياداتنا وشخصياتنا الإعلامية لتتحدى العالم.. هل هناك أي سفينة غير متجهة لكيان العدو تلقت أي تهديد؟؟؟ فبهتوا وصمتوا.

أيضا أمرت أمريكا بعض الدول الخاضعة لها لتعليق حركة سفنها في البحر الاحمر بحجة خطورة التنقل في البحر الاحمر مثلما فعلت مع اليابان، وأيضا فشلت هذه الحركة، مسرحيات هوليودية قدمتها.. أنها أمسكت أسلحة إيرانية في سفينة وحاولت تصوير أنها بطلة عظيمة وذلك محاولة لصنع انجازات وهمية إعلامية ولم تجن شئا ولم يعرها العالم اي اهتمام.

قصفت وضربت اليمن وأعلنت أنها حققت كل أهدافها في إضعاف قوة من تسميهم الحوثيين، وبعدها بيومين تم استهداف بوارجها والاعلان عن ذلك من قبل القوات اليمنية دون خوف ودون لف ودوران.

استمرت البحرية اليمنية في منع السفن المتجهة نحو الكيان، فماذا فعلت أميركا اخيرا؟

تصرف مضحك يدل على العقلية الصبيانية.. قالت أنها صنفت أنصار الله حركة إرهابية.. وفعلا أنصار الله ارهبوا أمريكا و"اسرائيل" في البحر الاحمر وهذا شرف لهم، ولكن الإرهابي القاتل ومن يحمي القاتل معروف يا أمريكا وجرائمها تنشر بكل لغات العالم وأمام مرأى ومسمع من العالم.

فالاسرائيلي هو الإرهابي.. وقاتل الاطفال والنساء ومن يحميه هو الإرهابي.. ومن يدعو لإلقاء قنبلة نووية لإبادة غزة هو الإرهابي.. ومن يدعو لمحو غزة من الخارطة هو الإرهابي.. ومن يعتقد أن ذبح الاطفال والنساء يقربه من ربه هو الإرهابي.. ومن يهدي أطفاله في أعياد ميلادهم جثث لاطفال فلسطين ومنازل مدمرة مجروفة هو الإرهابي..من يحمي كيان مجرم وثقت كل جرائمه وهو يقصف المستشفيات والمدارس والمساجد هو الإرهابي.

في الأخير صنفونا بما شئتم فلن نتراجع عن مواقفنا تجاه فلسطين ولا نبالي بتسمياتكم.

ولكنكم فضحتم أنفسكم أمام العالم أنكم الحامي والداعم للصهاينة لارتكاب المزيد من جرائم الحرب في فلسطين.

وكذلك ‏يبدو وأضحا أن ‎#أمريكا لا تعرف أن الموقف مع فلسطين هو موقف كل الشعب اليمني وأن قضية فلسطين وحدت كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم وأنها فعلا تثبت أنها غبية ومتخبطة، فتوقيت اختيار تصنيفها لليمنيين بأنهم إرهابيين توقيت غبي جدا فاليمانيون أصبحوا محط أنظار كل العالم إعجابا وفخرا.

يبدو فعلا أن الأمريكيين لا يستمعون لنصائح مراكز الدراسات والابحاث التابعة لهم "كما قالها السيد حسن نصر نصر الله"، والذين يؤكدون لهم بأن كل اليمنيين الذين يخرجون للساحات هم أنصار الله وبأن الشعوب العربية تخرج تهتف باسم أنصار الله.

أمريكا شاخت وتصنيفها سينعكس عليها ولن يقبله أحد لأنها في حالة حرب علنية مع اليمن.

بقلم - الكاتبة اليمنية أمة الله الخاشب

#‎#أمريكا_أم_الارهاب

‎#غزة_100يوم_عدوان_وصمود