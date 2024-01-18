بينهم نساء واطفال..19 شهيدا جراء قصف إسرائيلي في رفح + فيديو

العالم - الإحتلال

واعلنت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن جيش الاحتلال استهدف منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لاستشهاد 19 شخصا على الأقل.

ومساء الأربعاء، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب غزة، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدا وسط المدينة.

وفي رفح، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.

كذلك قصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وفي دير البلح، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين.

وارتفع عدد الشهداء جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين.