آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها: استشهاد شاب وتفجير منزل

العالم – خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا أنه ما زالت قوات الاحتلال تقوم بعمليات الدهم والتخريب في مخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم.ويقوم جنود الاحتلال بحملة مداهمة لمنازل المواطنين واعتقالات طالت العشرات من ابناء مخيم طولكرم.

ولفتت مراسلتنا إلى قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم طولكرم فجر امس الاربعاء ترافقها عدد من الجرافات التي قامت بتدمير شامل للبنية التحتية داخل المخيم وقطع للتيار الكهربائي والمياه عن منازل المخيم.

وخلال الاقتحام استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من الشبان داخل المخيم بصاروخ، ما ادى الى استشهاد 5 شبان في حين اصيب عدد اخر من المواطنين.

ونوهت مراسلتنا باستشهاد الشاب عبد الرحمن عثمان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في حارة الشيخ بمخيم طولكرم.

وأفادت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان داخل المخيم، أن جيش الاحتلال ترك الشاب عبد الرحمن عثمان ينزف على الأرض منذ ساعات طويلة، دون أن يسمح لمركبات الإسعاف من الوصول إليه.

ولفتت مراسلتنا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال المنتشرين على أسطح المباني العالية في المخيم ومحيطه، دون معرفة حجم الإصابة ومصيرها، بسبب منع مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وإعاقة عملها الميداني.

ونوهت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال فجرت عددا من منازل ومنشآت المواطنين بعد تفخيخها، وإجبار سكانها وسكان المنازل المجاورة على إخلائها تحت تهديد السلاح، ما تسبب في إحداث دمار كبير فيها، وبالأبنية المحيطة بها، واقدمت جرافات الاحتلال على هدم وتدمير اجزاء كبيرة من منازل المواطنين في المخيم بحجة البحث عن مطلوبين.

وأشارت مراسلتنا إلى مواصلة جيش الاحتلال في بمخيم نور شمس استهداف المخيم وتدمير البنية التحتية وسط مواجهات واشتباكات استشهد خلالها احد الشبان واصيب عدد اخر بجروح ما بين متوسطة وخطيرة.

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