كادا يتشاجران بالأيدي.. الخلافات تتعمق بين نتنياهو وغالانت

العالم – خاص بالعالم

ولعل ابرز الخلافات المستعرة بين بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت تكمن في مسألة الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين لدى حركة حماس، بموازاة اتهامات الشارع الاسرائيلي لنتنياهو وحكومته بانهم لا يولون تلك المسالة الاهتمام المطلوب بعد ان حذرت كتائب القسام حكومة الاحتلال بان الوقت ينفد والكرة في ملعبهم.



القسام وفي رسالة لعائلات الأسرى ،حذرت من نفاد الوقت أمام حياة أبنائهم بسبب مماطلة وكذب حكومة نتنياهو في العمل على إنقاذهم.

ويتكرر فحوى هذه الرسالة كثيرا، حيث كشفت القسام عن أن عشرات الأسرى لديها أرسلوا نداءات استغاثة لنتنياهو تطالبه بإنهاء الحرب حماية لهم من الموت بسبب القصف المستمر على القطاع.



اما ملف العدوان المتواصل على غزة،فإن جهدا من نوع اخر أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال في مقال لها،اكدت فيه ان الولايات المتحدة ومصر وقطر تضغط على إسرائيل وحركة حماس لإطلاق مفاوضات تبادل أسرى تنتهي بوقف الحرب وسحب قوات الاحتلال من غزة.



وضمن العلاقة المتوترة جدا بين غالانت ونتنياهو ،تفاقمت الخلافات بين الرجلين بعد رصد طاقم رئيس حكومة الاحتلال ان فريق وزير الحرب يقوم بتسجيل مجريات الاجتماعات الأمنية .



موقع 'والا' كشف أن غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي،هدد على اثره الاول بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.كما ذكر الموقع ان غالانت يمتنع أحيانا عن الرد على اتصالات مكتب نتنياهو لأيام كاملة.



وفي سياق متصل ذكرت التايمز البريطانية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه أن حكومة الاحتلال على وشك الانهيار .

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مرارا إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة العدوان على قطاع غزة، ومرحلة ما بعد العدوان.

بالإضافة إلى محاولات رئيس حكومة الاحتلال المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الاخفاقات العسكرية الخطيرة على ارض غزة.

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