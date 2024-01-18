طهران وانقرة تدعوان لتعزيز العلاقات الاخوية في المنطقة

واشار هاكان فيدان خلال اتصاله الهاتفي بنظيره الايراني الى بعض الاحداث التي وقعت في الايام الاخيرة ليؤكد ضرورة حفظ وتدعيم العلاقات الاخوية بين بلدان المنطقة.

اما وزير الخارجية الايراني فقد اكد التوجه غير القابل للتغيير الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع العلاقات مع دول الجوار لتامين مصالح شعوب المنطقة وقال ان امن بلدان المنطقة مترابط معا وان النضال المشترك والحاسم ضد المجموعات الارهابية، هو مسؤولية مشتركة تتحملها جميع بلدان المنطقة.

واعرب وزير الخارجية التركي في المكالمة الهاتفية عن جهوزية بلاده لاستضافة الرئيس الايراني في المستقبل المنظور بهدف عقد الدورة الثامنة للمجلس الاعلى للعلاقات الثنائية بين ايران وتركيا.

ومن جانبه اكد وزير خارجية ايران عزم الحكومة الايرانية الراسخ للمضي قدما في العلاقات مع تركيا معربا عن تمنياته بان تضطلع زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي الى تركيا في المستقبل القريب بدور مؤثر في تمتين العلاقات الثنائية لا سيما في الحقل الاقتصادي والتجاري والنهوض بالامن الاقليمي.