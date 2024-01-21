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قوات الاحتلال تهدم منزلي الشهيدين نصر الله وعبد القادر القواسمة بالخليل

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الى هدم منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر الله القواسمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ردا على العملية التي نفذاها قبل نحو شهرين بمنطقة النفق بمدينة بيت لحم وقتل فيها جندي اسرائيلي، واصيب7آخرون.

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أثرا بعد عين أضحى منزلا الشهيدين نصر الله وعبد القادر القواسمة في مدينة الخليل، بعد أن دمرهما جيش الاحتلال فجرا، تناثرت حجارتهما لتعبر عن حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال لهذه العائلة، التي ورثت حب الوطن والسير على طريق الشهيدين عبد الله وأحمد القواسمة، لم تجزع عائلتا الشهيدين كما أراد الاحتلال، بل كان الرد بكلمات الصبر والفخر.

اجتمعت العائلة على أنقاض منزلها المدمر، ورفعت شارة النصر، معلنة أن مشوار التضحية والفداء الذي بدأته لفلسطين والقدس لن ينتهي، وأن عدوان الاحتلال وظلمه مهما طال سينتهي.

تدمير المنزلين جاء ردا على العملية التي نفذها الشهيدان نصر الله وعبد القادر برفقة الشهيد حسن قفيشة قبل نحو شهرين عند نفق بيت لحم، وأسفرت عن قتل جندي واصابة سبعة آخرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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