قوات الاحتلال تهدم منزلي الشهيدين نصر الله وعبد القادر القواسمة بالخليل

العالم – خاص بالعالم

أثرا بعد عين أضحى منزلا الشهيدين نصر الله وعبد القادر القواسمة في مدينة الخليل، بعد أن دمرهما جيش الاحتلال فجرا، تناثرت حجارتهما لتعبر عن حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال لهذه العائلة، التي ورثت حب الوطن والسير على طريق الشهيدين عبد الله وأحمد القواسمة، لم تجزع عائلتا الشهيدين كما أراد الاحتلال، بل كان الرد بكلمات الصبر والفخر.



اجتمعت العائلة على أنقاض منزلها المدمر، ورفعت شارة النصر، معلنة أن مشوار التضحية والفداء الذي بدأته لفلسطين والقدس لن ينتهي، وأن عدوان الاحتلال وظلمه مهما طال سينتهي.



تدمير المنزلين جاء ردا على العملية التي نفذها الشهيدان نصر الله وعبد القادر برفقة الشهيد حسن قفيشة قبل نحو شهرين عند نفق بيت لحم، وأسفرت عن قتل جندي واصابة سبعة آخرين.

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