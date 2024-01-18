شاهد.. كيف تصطاد كمائن المقاومة الجنود الإسرائيليين في غزة

العالم - خاص بالعالم

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي المضادة للتحصينات، موقعة خمسة قتلى من أفرادها شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

القسام وفي عملية أخرى أوقعت قوة من 30 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بعد استدراجهم نحو منزل مفخخ بالعبوات الناسفة في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس كما استهدفت دبابتين من نوع 'ميركافا' وجرافة عسكرية بقذائف 'الياسين مئة وخمسة' في منطقة عبسان شرق خان يونس.



كما استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بقذيفة 'الياسين مئة و خمسة، واشتبكت مع جنود حولها، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

'سرايا القدس' الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خاضت من جانبها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خان يونس كما خاضت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق جباليا.

كما شهدت منطقة الفخاري المطلة على السياج الفاصل شرقي خان يونس، اشتباكات قوية.



وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 28 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة الماضية، منهم ستة وعشرون 26 جنديا في قطاع غزة.