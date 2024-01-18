وزير النفط الإيراني يلتقي رئيس تركمانستان

وقد التقى اوجي خلال الزيارة التي تمت يومي الاربعاء والخميس رئيس تركمانستان بردي محمد اوف ورشيد مردوف وزير الخارجية وباتر امانوف مساعد رئيس الحكومة لشؤون النفط والغاز بتركمانستان.

وجرى خلال اللقاءات استعراض آليات تطوير التعاون في مجال تجارة الغاز والمشتقات النفطية وصادرات الخدمات الفنية الهنسية والتجهيزات النفطية.

وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد اجرى في 19 كانون الاول/ديسمبر مكالمة هاتفية مع نظيره التركمانستاني بردي محمد اوف اعرب فيها عن ارتياحه للتنامي المطرد للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة لا سيما التجارة الثنائية مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والترانزيت.

اما الرئيس التركمانستاني فقد اعرب في المكالمة الهاتفية عن ارتياحه لمسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك اعرب عن شكره للمشاركة الايرانية النشطة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والمعارض الجانبية مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتنفيذ الاتفاقات في قطاعات الطاقة والنقل والترانزيت والثقافة.