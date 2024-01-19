بالفيديو: ما اهمية جسر حلحول الذي فتحه اليوم الاحتلال؟

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في هذا الصدد: بلدة بيت أُمر داهمتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجرا واعتقلت مواطنا وطفلا، كما داهمت منزل صحفي فلسطيني وقامت بتفتيشه قبل ان تنسحب.

واضاف: دارت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي اطلق نحوهم قنابل الغاز.

وفي الظاهرية جنوب الخليل ايضا لم يختلف المشهد، وافاد مراسلنا ان قوات احتلالية داهمت البلدة واغلقت شوارعها ومنعت حركة المواطنين وصادرت مركبات، حيث شمل ذلك المئات من المركبات خلال الفترة الماضية.

كما قام جيش الاحتلال اليوم بفتح منطقة جسر حلحول الواصلة بين مدينة حلحول والخليل وهي حيوية بامتياز، والاحتلال اغلقها لفترات طويلة، واليوم فتحها لكنه ابقى على الكثير من المداخل مغلقة في محافظة الخليل، ما يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين بشكل عام.

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