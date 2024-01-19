شاهد..شبان معصوبي الاعين ومربوطي الايدي..ماذا فعل بهم جنود الاحتلال؟

العالم- فسطين المحتلة

وأظهر مقطع الفيديو، وضع الشبان بظروف سيئة معصوبي الأعين إضافة إلى ربط الأيدي.

وداهم جنود الاحتلال منازل عدة في مخيم طولكرم، واعتقال شبان فلسطينيين والتنكيل بهم قبل اعتقالهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان، واحتجزتهم لساعات عدة، ونقلتهم إلى منازل حولتها لمراكز التحقيق الميدانية في عدد من المنازل.

وفجر الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيميها، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، وإحداث دمار واسع في البنية التحتية.