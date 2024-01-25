الاسير الفلسطيني يتحمل ظلم السجّان وغطرسته في سجون الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

لأجل هذه اللحظات يتحمل الاسير الفلسطيني في سجون الاحتلال ظلم السجان وغطرسته.

يقول خطاب، أن مئة وعشرة ايام بعد السابع من اكتوبر كانت كفيلة بأن تفضح ممارسات الاحتلال العنصرية في سجون الاحتلال، فما قبل السابع من اكتوبر ليس كما بعده داخل السجون.

وقال خطاب ابو شحادة الاسير الفلسطيني المحرر من مخيم بلاطة:" ان وضع الاسرى بعد 7 اكتوبر والعدوان على غزه تحول الى جنون، جنون المحتل، جنون السجان، ومعنى جنون السجان بأنه يمارس كل انواع التعذيب".

تضاعفت سبل التضييق والتشديد والخناق والقمع على الاسرى الفلسطيينين مع تستر اعلامي على جرائمة بتهديده للأسرى الذي يخرجون من السجون بالتوعد لهم بالعودة الى ما كانوا عليه اذا افصحو عن حياة الظلم داخل السجون ليبقى دون رقيب او حسيب.

شهادات الاسرى داخل السجون تحمل تفاصيل مرعبة لوحشية الاحتلال وظلمه، وتختلف رسائل الاسرى المحررين اليوم عما سابقها،فأصبحت مطالبهم بالحرية امر مُحتم وان الحرية قريبة لا محال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...