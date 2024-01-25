الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الاسير الفلسطيني يتحمل ظلم السجّان وغطرسته في سجون الإحتلال

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

الإفراج عن الأسير خطاب أبو شحادة من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بعد قضائة سبعة أعوام في سجن النقب وهو السجن الذي رأى فيه الأسرى أشد أنواع العذاب من بداية العدوان على غزة خطاب يحمل رسائل مؤثرة بعد التعتم الإعلامي على قضية الأسرى.

العالم - خاص بالعالم

لأجل هذه اللحظات يتحمل الاسير الفلسطيني في سجون الاحتلال ظلم السجان وغطرسته.

يقول خطاب، أن مئة وعشرة ايام بعد السابع من اكتوبر كانت كفيلة بأن تفضح ممارسات الاحتلال العنصرية في سجون الاحتلال، فما قبل السابع من اكتوبر ليس كما بعده داخل السجون.

وقال خطاب ابو شحادة الاسير الفلسطيني المحرر من مخيم بلاطة:" ان وضع الاسرى بعد 7 اكتوبر والعدوان على غزه تحول الى جنون، جنون المحتل، جنون السجان، ومعنى جنون السجان بأنه يمارس كل انواع التعذيب".

تضاعفت سبل التضييق والتشديد والخناق والقمع على الاسرى الفلسطيينين مع تستر اعلامي على جرائمة بتهديده للأسرى الذي يخرجون من السجون بالتوعد لهم بالعودة الى ما كانوا عليه اذا افصحو عن حياة الظلم داخل السجون ليبقى دون رقيب او حسيب.

شهادات الاسرى داخل السجون تحمل تفاصيل مرعبة لوحشية الاحتلال وظلمه، وتختلف رسائل الاسرى المحررين اليوم عما سابقها،فأصبحت مطالبهم بالحرية امر مُحتم وان الحرية قريبة لا محال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

أهالي الضفة الغربية يشيّعون جثامين8 شهداء سقطوا بالعدوان الاسرائيلي

شاهد..شبان معصوبي الاعين ومربوطي الايدي..ماذا فعل بهم جنود الاحتلال؟

بالفيديو:وقف اطلاق نار سري ومجاني في الطريق؟!.. اليكم التفاصيل

بالفيديو: ما اهمية جسر حلحول الذي فتحه اليوم الاحتلال؟