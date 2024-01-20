الرئيس الاميركي يعطي الفرصة الأخيرة لنتنياهو قبل إسقاطه

العالم - خاص بالعالم

وقال الزين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان من يعرف السياسة الاميركية يعرف ان هناك تدرج في الانتقاد، فإذا بدأت الادارة الاميركية تتدرج في الانتقادات باتجاه العلنية، فهذا يعني انتهت السرية وهذا بمثابة انتهاء الوقت واطلاق صافرة الانذار.

وأشار الی ان الصحف الاميركية سربت ان الادارة الاميركية بدأت منذ أيام تشكيل فريق مع المعارضة لمرحلة مابعد نتنياهو، وهناك تقارير عن انضمام خمسة من نواب الليكود الی المعارضة ليصبحوا 61 صوتاً للاطاحة بحكومة نتنياهو.

وأكد الزين ان التظاهرات ضد حكومة نتنياهو بدأت من قبل عوائل الاسری وتستمر بعوائل الجنود الاسرائيليين المنخرطين في الحرب بغزة لاسيما منهم الذين اصيب أبناءهم بإعاقات وهم كثر وكل هذا ضد بقاء حكومة نتنياهو.

وأضاف ان هناك رغبة لدی بعض أعضاء الليكود بأن يقفزوا من مركب الليكود الذي بدأ يهبط وسيهبط أكثر بعد الحرب، لأنه اذا ذهب نتنياهو الی المحاسبة والسجن، سيمنی حزب الليكود بنكسة تاريخية لم يمنی بها منذ 1948.

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وبيّن ان الادارة الاميركية تعطي الفرص الاخيرة لنتنياهو فإما ان يتراجع ويلتزم بالأجندة الاميركية حيال الحرب في غزة وإما الذهاب نحو خيار اسقاطه.

وأوضح الزين ان حملة بايدن وترشيحه وانتخابه في 2024 لرئاسة الجمهورية معول علی ان ينجز صفقة سلام بين نتنياهو وحماس خلال 3 أشهر.

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