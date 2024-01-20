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قناة عبرية تكشف عن مبادرة سعودية لليوم التالي للحرب

قناة عبرية تكشف عن مبادرة سعودية لليوم التالي للحرب
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت قناة "كان" العبرية عن مبادرة طرحتها السعودية ودول عربية آخرى حول اليوم التالي للحرب الإسرائيلية في غزة، والمستمرة منذ 106 يومًا.

العالم-فلسطين

وبحسب القناة، أن اهم ما في المبادرة هو استئناف عملية التطبيع بين الدول والاحتلال الإسرائيلي، وأن السعودية تحاول إغراء الاحتلال بأكبر جائرة ممكن تقديمها، وهي التطبيع مع أهم دولة عربية وإسلامية، مقابل وقف الحرب بغزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت القناة العبرية أن السعودية تحاول أن تستغل الفرصة، للتوصل لهدوء في كافة الجبهات بالشرق الأوسط، من اليمن وحتى غزة، وهم يعتبرون ذلك مسار لا يمكن الرجوع عنه لبناء دولة فلسطينية.

وأوضحت، نقلًا عن صحيفة "فايننشال تايمز" أن الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذه المبادرة العربية.

وذكّرت القناة، بما كشفته قبل أسابيع بأن السعودية لم تتخلى عن فكرة التطبيع، ويحاولون وضع القضية الفلسطينية من وراءهم، وإضعاف حركة حماس، وحركات المقاومة الأخرى في المنطقة، وفق قولهم.

وقالت إن السعودية تحاول منافسة دول أخرى في المنطقة مثل قطر ومصر حول مكانتها، وأن هنالك فرصة بأن تكون هي الدولة العربية الإسلامية التي أنهت الحرب في غزة، وأن تؤدي لحل القضية الفلسطينية وبهذا ترفع مكانتها في المنطقة والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، أشارت القناة العبرية أن الكرة في ملعب "إسرائيل" ومصطلح الدولة الفلسطينية يعتبر مصطلحاً صعباً بالنسبة للاحتلال، ولذلك فإن فرص نجاح هذه المبادرة ليست كبيرة.

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