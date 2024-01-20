شاهد/ الرئيس الروسي يغطس عارياً في مياه مجمدة

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في تقليد سنوي، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغطس في مياه بحيرة متجمدة، احتفالا بعيد الغطاس عند مسيحيي الشرق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غطس صباح امس الجمعة في مياه متجمدة، احتفالا بعيد الغطاس.

ولم يحدد بيسكوف المكان الذي مارس فيه بوتين (71 عاما) الطقس السنوي لبعض الروس الأرثوذكس.

ويحافظ الروس في جميع أنحاء البلاد على ممارسة هذه الطقوس رغم درجات الحرارة المتدنية جدا، حيث انخفضت درجة حرارة الجو في موسكو إلى -10 درجات مئوية تحت الصفر.

وبدأت روسيا الاحتفال بعيد الغطاس منذ عام 988 عندما اعتنقت البلاد الدين المسيحي والمذهب الأرثوذكسي كدين رسمي للدولة على يد الأمير فلاديمير الأول الملقب بأمير "كييف روس"، حيث جرى أول طقس لهذا العيد في نهر الدنيبر الواقع في كييف عاصمة دولة أوكرانيا.

والغطس بالماء البارد بعد الرياضة، مفيدًا لتقليل آلام العضلات. يقلل الالتهاب والتورم بتدفق الدم المقيّد بالعضلات. يريح العضلات الملتهبة بعد التمرين، ويخفض درجة حرارة الجسم الأساسية بعد الإرهاق الحراري. يعزز المناعة بجود عدد أقل من الالتهابات البكتيرية، ومفيد للأشخاص الذين يعانون النقرس.