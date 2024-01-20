بالفيديو.. لحظة قنص جندي صهيوني جنوب غزة

العالم - فلسطين

وأضافت سرايا القدس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع جنود من جيش العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.



من جانبها، قالت كتائب القسام إن مقاتليها خاضوا معارك من مسافة صفر مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة.



وأضافت الكتائب، أنها دكّت تحشدات صهيونية متوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.



من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبو خالد، أنه تم استهداف وإصابة خمس آليات للعدو الصهيوني، أوقعت أكثر من 15 جندياً وضابطاً بين قتيل وجريح.



وأكد المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم في بيان أن وحدة الدروع استهدفت إحدى ناقلات الاحتلال الصهيوني شرقي حي الدرج، معلناً إصابتها بشكل مباشرة بعبوة من نوع "قاسم 3" وقذيفة مضادة للدروع من نوع "بي 7".



كما استهدفت وحدة الدروع في قوات الشهيد عمر القاسم، إحدى آليات العدو الصهيوني في شرق حي التفاح، وأطلقت عليها قذيفة من نوع "تاندوم،" وأصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.



كذلك، خاضت قوات الشهيد عمر القاسم، معارك ضارية مع قوات العدو في منطقة المخابرات وأبراج المقوسي شمال محافظة غزة، مؤكدةً إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.



هذا وخاض مجاهدو قوات الشهيد عمر القاسم، اشتباكات عنيفة على محور البطن السمين في خان يونس وجنوب حي النمساوي، ونجحوا في استهداف آليات العدو وإصابتها بشكل مباشرة بقذيفة "تاندوم"، وأوقعوا من فيها بين قتيل وجريح.



وفي شمال مخيم البريج، نجحت قوات الشهيد عمر القاسم، باستهداف إحدى آليات العدو بقذيفة من نوع "تاندوم"، وأصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.



