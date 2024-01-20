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أول اجتماع بين سفير إيران ومستشار أمن العراق بعد قصف أربيل. ماذا دار بينهما؟

أول اجتماع بين سفير إيران ومستشار أمن العراق بعد قصف أربيل. ماذا دار بينهما؟
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، السفير الإيراني في بغداد، السيد محمد كاظم آل صادق وذلك لأول مرة عقب قصف طهران مقر عناصر الموساد بمدينة أربيل بمنطقة كردستان العراق.

العالم - العراق

واستعرض الأعرجي مع السفير الإيراني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار.

كما جرى التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التأريخية، واحترام سيادة البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه جدد السفير الإيراني حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار وتطوير العلاقة الإستراتيجية مع العراق، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البنّاء.

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