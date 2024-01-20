كيف تؤثر حبة طماطم واحدة يوميا على ضغط الدم؟

العالم - صحة

ونشرت المجلة العلمية الأوروبية لعلوم الوقاية تفاصيل الدراسة المنشورة التي أكدت على أن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب الدراسة، اكتشف أحد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة الشخص بخطر الموت السريع جراء ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 36 في المئة.

ولفت الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على تركبيته مفيدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.

ووفقا للدراسة، تابع الباحثون نحو 7056 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما، وكان 5821 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف الوعائي وتمدد الأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة أنه تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات اعتمادا على استهلاكهم من الطماطم، أقل من 44 غراما، وبين 44 و82 غراما، و82 إلى 110 غرامات، وأكثر من ذلك.