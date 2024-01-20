فيديو.. زخم المعارك يتواصل في غزة والمقاومة الفلسطينية بالمرصاد

العالم - خاص بالعالم

زخم المعارك يعود تدريجيا الى شمال قطاع غزة.. الدبابات الاسرائيلية حاولت التقدم من عدة محاور في وقت متزامن، إلا أن المقاومة كانت لها في المرصاد وصعدت من حضورها الميداني.

ففي حي التفاح شرق مدينة غزة وفي محور حي الزيتون، استدرجت كتائب القسام قوتين خاصتين من جنود الاحتلال إلى داخل فوهة نفق والى أحد المباني، وأوقعتهما بين قتيل وجريح، واستهدفت دبابة جاءت لإخلاء الجرحى.

أيضا، لم تهدأ الاشتباكات في محور حي الشيخ رضوان، في القاطع الغربي لشمال المدينة، بينما شهد محور شرق جباليا، زخما ميدانيا كبيرا، حيث قالت كتائب القسام إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون، كما استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة "شواظ"، فيما اشتبكت مجموعات أخرى مع قوة ثانية، ما أسفر عن إصابات مباشرة في القوتين.

وفي المحور نفسه، تمكنت سرايا القدس من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" مضادة للدروع.

الزخم الميداني للمقاومة في المنطقة الجنوبية من القطاع، لم يتراجع هو الآخر، على رغم كثافة الأحزمة النارية واعتماد سياسة تدمير المربعات السكنية بالديناميت.

هنا أعلنت القسام تدمير دبابة ميركافا كان يقف بجانبها جنديان، ما تسبب بمقتلهما على الفور. كما أكدت تدمير ثلاث دبابات في المحور نفسه. واعلنت أنها خاضت اشتباكات عنيفة في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع.

كذلك، شهدت المنطقة الوسطى نشاطا ميدانيا لافتا للمقاومة، من جهة استهداف الآليات الإسرائيلية وتحشدات الجنود بعشرات قذائف الهاون.

بدورها، وزعت سرايا القدس مقطعا مصورا ظهر فيه مقاوموها وهم يقصفون تحشدات الجنود بصواريخ 107 قصيرة المدى، بالإضافة إلى صاروخ بدر واحد محلي الصنع.