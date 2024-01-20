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قاليباف : الكيان الصهيوني سيلقى عقابا عسيرا على اغتياله المستشارين الايرانيين

قاليباف : الكيان الصهيوني سيلقى عقابا عسيرا على اغتياله المستشارين الايرانيين
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

علّق رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، على القصف الاخير الذي نفذته مقاتلات الكيان الصهيوني الغاصب في دمشق اليوم، والذي راح ضحيته 4 مستشارين عسكريين ايرانيين؛ مؤكدا بان الكيان الصهيوني سيلقى عقابا عسيرا لقاء هذه الجريمة.

العالم - ايران

واشار "قاليباف" عبر بيان له اليوم الى، "ان الكيان الصهيوني اقدم على جريمة سافرة من خلال قصفه الجبان للمناطق المأهولة بالناس في سوريا، راح ضحيته جمع من المجاهدين البواسل وخدّام الشعب الايراني، ليكشف هذا الكيان من جديد عن عجزه وافلاسه في ساحات المواجهة امام المجاهدين".

واضاف رئيس البرلمان : ان الشهداء الابرار العميد حجة الله اميدوار، وعلي اقازادة، وحسين محمدي، وسعيد كريمي، كانوا يقومون بمهامهم كمستشارين عسكريين، للدفاع عن القيم الاسلامية وحرمات ال البيت (عليهم السلام) في دمشق، حينما تعرضوا الى القصف الجوي الجبان على ايدي المرتزقة الصهاينة وارتقوا شهداء.

وتابع : لا شك ان الكيان الصهيوني سيلقى عقابا عسيرا على ايدي المجاهدين الشجعان لقاء هذه الجريمة.

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