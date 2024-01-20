شاهد.. مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

وتجمع الآلاف في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب وحملوا لافتات من بينها "انتخابات الآن"، و"لماذا لا تزال (نتنياهو) هنا وهم (المحتجزون الإسرائيليون في غزة) لا"، و"لن نسامحك"، و"فقط حكومة جديدة ستوحدنا".

وعلى نحو لافت، لم تحظ التظاهرة في تل أبيب بتغطية إعلامية واسعة في الإعلام العبري.

كما ردد المتظاهرون هتافات من بينها "1500 إسرائيلي قتلوا.. دماؤهم في أيدي حكومة الدماء".

تظاهرات بمحيط منزل نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

كما شهد محيط منزل رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة فورية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

مظاهرة بالسيارات للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة بشأن إعطاء الأولوية للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدي الفصائل المقاومة الفلسطينية وسط خلافات سياسية بين حكومته.

وقال عضو مجلس الحرب الاسلرائيلي الوزير غادي آيزنكوت، إن حماس لم تهزم ويجب قول الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.