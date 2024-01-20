الآلاف في إسبانيا يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين

العالم - فلسطين

ولبّى الآلاف من المواطنين، في مختلف المدن الاسبانية، دعوة "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" للتظاهر، وهي التي تضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية في إسبانيا، حيث عمّت ما يزيد على 90 مدينة ومقاطعة.



وفي هذا السياق، شهدت العاصمة مدريد، نزول أكثر من 50 ألف متظاهر للاحتجاج، هو الذي وصف بكونه "الأضخم" منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ مطالبين المجتمع الدولي بوقف "الإبادة الجماعية في فلسطين".



إلى ذلك، حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "قاطعوا "إسرائيل""، و"القاتل نتنياهو"، و"فلسطين حرة"، و"العدالة"، و""إسرائيل" تطلق النار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي راعيان"؛ فيما هتفوا كذلك بجُملة من الشعارات الرافضة لاستمرار العدوان على القطاع، والمطالبة بإيقاف "الإبادة الجماعية"، وكذا ضرورة محاسبة كافة "المسؤولين والمتورطين ضد غزة".



وعرفت المظاهرة الحاشدة تأييد عدد من النواب اليساريين، الذين وقفوا دقيقة صمت، إجلالا للأرواح التي أزهقت في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وقال رئيس حزب بوديموس اليساري، إيوني بيلارا، إن "الأوضاع غير مطمئنة وتبعث بالقلق أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا: "لأن الحكومة في مدريد، قريبة جدا من إشراك إسبانيا في حرب ضد اليمن لحماية "إسرائيل" التي تمارس الإبادة الجماعية".

بلجيكا تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي أمام العدل الدولية

في السياق أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.



وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها في منصة "إكس": "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من "إسرائيل" وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".



وأضافت الوزيرة البلجيكية: "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني".