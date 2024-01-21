جیش أمريكا يعترف بإصابات دماغية لجنوده إثر الهجوم على عين الأسد

العالم - العراق

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الدفاع الجوي الأمريكي اعترض معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة.

من جانبها قالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان : "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .

وفي وقت سابق افاد مراسل العالم ان المقاومة العراقية اطلقت 40 صاروخا تجاه قاعدة عين الأسد بالانبار على القاطع الذي يضم قوات أمريكية.