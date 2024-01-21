ترامب يصف أمريكا بـ'مزبلة العالم'!

العالم - الأمیرکیتان

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم".

وأضاف الرئيس الأميركي السابق أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".

ومنذ أيام، قال الرئيس الأميركي السابق، إنّ الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يشعل حرباً عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيساً للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن، على حد قوله.

ومن المقرر أن تعقد الولاية، يوم الثلاثاء، انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس الأميركي السابق، الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا غربي وسط الولايات المتحدة، وحصل على أكبر عددٍ من الأصوات، وفقاً لوسائل إعلامٍ أميركية رصدت النتائج الأولية للانتخابات في الولاية.

ويمثل هذا الفوز انتصاراً مبكراً لترامب، ستساعد نتيجته في تحديد مسار السباق الرئاسي الأميركي ومدته، لكنّه كان فوزاً متوقعاً له، فلطالما كان الرئيس السابق هو المرشح الأوفر حظاً في الولاية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجدداً.

وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية السابقة أمام بايدن، وما زال يصر على أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.