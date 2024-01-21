الطائرات الاسرائيلية تقتل کل من يمر من هذه الساحة..

العالم - مراسلون

وأفادت مراسل قناة العالم في ديرالبلح عن قصف وغارات عنيفة اسرائيلية علی مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، تسببت بالعديد من الاصابات بين المواطنين.

وأکدت مراسلة العالم ان الاحتلال حول ساحة الکتيبة الواقعة بالقرب من مجمع انصار وسط مدينة غزة، لساحة تستخدم لقنص المارة.

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وأوضحت مراسلة العالم ان ساحة الکتيبة کانت ساحة بين 3 جامعات، يستخدمها المواطنين للترفيه والجلوس وهي من أشهر الساحات في مدينة غزة حيث شهدت الکثير من المهرجانات والاجتماعات وآخر حدث شهدته کان مهرجان ذکری انطلاق حرکة الجهاد الاسلامي، يوم السادس من اکتوبر، والذي کان يوماً قبل العدوان الاسرائيلي علی قطاع غزة.

وأکدت مراسلة العالم ان أي حرکة في ساحة الکتيبة أصبحت تکلف صاحبها في هذه الساحة، حيث تقوم الطائرات الاسرائيلية بقنص أي مواطن يمر من هذه الساحة وهذا ما حدث فعلياً حيث سقط عدد من الشهداء في هذه الساحة.

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