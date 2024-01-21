شاهد.. طبيب فلسطيني يبتر قدم ابنته بدون تخدير جراء القصف الصهيوني

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لليوم السابع بعد المائة يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مع توالي سقوط الشهداء والجرحي فيما يتفاقم الوضع الانساني في اوساط النازحين جراء الحصار الخانق وتعثر وصول المساعدات في مؤشر دامغ على مضي الاحتلال في مشروع الابادة الجماعية ضد شعب غزة.

طيران الاحتلال شن غارات عنيفة على مناطق وسط القطاع خاصة مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح وسط استمرار الاشتباكات على الارض.

وبموازات استمرار العدوان على القطاع تتفاقم الازمة الانسانية سوءا يوما بعد يوم في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على سكان القطاع الناجين من القصف وممارساته في عرقلة دخول المساعدات بشكل منتظم او قطعها كليا عن شمال القطاع.

اما القطاع الصحي الذي تعمد الاحتلال في تدميره اصيب بالشلل التام بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك المتبقية في وسط وجنوب القطاع ما يجعل فرص نجاة الجرحى ضئيلة، وسط انباء عن اجراء الاطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى بدون تخدير، فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.

وقال الطبيب هاني بسيسو " قصفونا ونحن في بيتنا وهذه بنتي ، تخيلوا انا سوف اقوم ببتر قدمها في البيت، ماذا يريد منا اليهود ما هذا الظلم الذي يقع علينا، نحن محاصرون منذ 15 يوم، بنتي سابتر رجلها بدون مخدر".

من جانبه حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني من حدوث مجاعة وشكية في القطاع داعيا الى ضرورة التحرك لوضع حد للمأساة التي يعيشوها الاهالي .وقال لازاريني الذي قام بزيارة تفقدية الى قطاع غزة استمرت ثلاثة ايام أن المنظمات الإنسانية في سباق مع عقارب الساعة سعياً إلى الحد من تدهور الوضع الإنساني.مطالبا بتدفق واسع النطاق للمساعدات الى القطاع بسبب الوضع الإنساني المتردي.