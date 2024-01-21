مخبر: على العدو الصهيوني أن ينتظر رد جبهة المقاومة

العالم – إيران

وفي رسالة له عقب استشهاد خمسة من أبرز مستشاري حرس الثورة الإسلامية في إيران على يد الكيان الصهيوني المجرم، كتب النائب الأول للرئيس الإيراني: تم تسجيل ورقة ذهبية أخرى في سجل الشهادة وارتقى شباب آخرون من مجاهدي جبهة الحق ضد الغطرسة والاستبداد.

وأضاف مخبر أن: رجالا عظماء مثل حجة الله أميدوار، علي آقازاده، حسين محمدي، محمد أمين صمدي، وسعيد كريمي استشهدوا في قصف مقاتلات المرتزقة الصهيونية في دمشق وهم يدافعون عن مُثُل الإسلام ومقامات ومراقد أهل البيت (ع) كمستشارين عسكريين وأثناء قيامهم بواجباتهم، وتدل هذه الجریمة بالتأكيد على حقد الصهاينة المحتلين والمغتصبين.

وصرح مخبر بأنه أصبح واضحا وجليا للعالم أن الصهاينة ليس لديهم أي حس إنساني واحترام لحقوق الإنسان، ولم يكن لديهم هدف سوى الاحتلال والإرهاب منذ الـ75 عاما الماضية.

كما أعرب النائب الأول للرئيس الجمهورية عن تعازيه إلى قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العظيم، سائلا الله عزّ وجل أن يتغمّد هؤلاء الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وختم مخبر مؤكدا على أن العدو الصهيوني سيرى الرد على هذه الجريمة الجبانة العمياء من جبهة المقاومة بصفعات متتالية.