إيران تقترح إنشاء صندوق دولي مالي لتقديم المساعدات لفلسطين

العالم – إيران

وفي المؤتمر الإنساني الدولي لدعم فلسطين اليوم الأحد، وفي إشارة إلى جرائم الصهاينة في قطاع غزة، صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بأن أنشطة المنظمات الدولية أصبحت غير فعالة بسبب سياسات الكيان الصهيوني الغاصب التي تعيق وتمنع إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، مضيفا: إننا مسؤولون أمام التاريخ إذا فشلنا في القيام بشيء للمساعدة.

وضمن تقديره لمبادرة جنوب إفريقيا بتقديمها شكوى ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية، اعتبر كوليوند بأن وقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية ووصولها عبر الحدود، هو أحد مطالب المنظمات الإغاثية، ولهذا نحتاج إلى استتباب الأمن.

وأضاف كوليوند بأنه يجب اليوم دعم المهمة الأساسية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية فسوف تتسبب في خسائر.

وأشار إلى أنه يتم مناقشة مواضيع تتعلق بكيفية تقديم المساعدات الإنسانية وكيفية استخدام الدبلوماسية الإنسانية لوقف الحرب إلى الأبد وإنشاء صندوق مالي مشترك وإدانة جرائم الكيان الغاصب في هذا المؤتمر والتي يمكن التوصل إلى حلول معقولة ومناسبة لها بحضور الضيوف.

يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين في مجال الإغاثة

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لدعم غزة معتبرا بأن اعتداء الكيان الصهيوني على عناصر الإغاثة هو عمل غير إنساني وغير قانوني يجب أن يتوقف في أقرب وقت ممكن.

وفي إشارة إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 100 يوم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وحصار قطاع غزة، واستهداف عناصر الهلال الأحمر، والاعتداءات على المستشفيات والتهجير القسري أمام أنظار العالم، أكد كوليوند على ضرورة محاكمة ومحاسبة الكيان الغاصب على جرائمه هذه.

وأضاف مذكّرا بأن الاعتداء المباشر على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف يعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وفي هذا السياق يجب تقديم شكوى ضد الکیان الصهیوني المحتل في المحافل الدولية.

الكيان الصهيوني عاجز عن تحقيق أغراضه

وفي هذا اللقاء، أشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري إلى أن الكيان الصهيوني يعاني من التفكك والارتباك وهو عاجز عن تحقيق أغراضه لأنه غارق في مستنقع حرب غزة.

وفي اشارة إلى استشهاد مستشاري حرس الثورة في سوريا، اعتبر منصوري أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من مائة يوم على حرب غزة وارتكاب الإبادة الجماعية والهجمات الوحشية الصهيونية بحق أهل غزة، إلا أن العالم لم يتوقع هذه المقاومة الباسلة من الشعب الفلسطيني، مضيفا بأن محور المقاومة يزداد قوة ايضا.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية بأن: اليوم محور المقاومة لا يقتصر على لبنان وفلسطين وسوريا وغزة والعراق وإيران، إنما امتد لتتكاتف جميع الدول من أجل التخلص من الورم السرطاني إلى الأبد على الرغم من الدعم الأميركي الشامل للكيان الصهيوني والذي لم يحل له المشكلة.

واعتبر منصوري بأن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في قضية دعم فلسطين تعتبر نموذجية، وبأن الإجماع النظري والخطابي بين الدول الإسلامية على نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم قد خلق ظروفا مختلفة في المنطقة.

كما صرح بأن إيران تدعم بعزم وإصرار كافة جبهات المقاومة وهي داعم قوي للقضية الفلسطينية دون تردد أو خوف.

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني مثمّنا جهود القوات العسكرية والأمنية الإيرانية على إرساء الأمن في إيران، ولافتا إلى أن إيران تسعى إلى إرساء الأمن في بلدان أخرى بما في ذلك فلسطين.

وقال إن جزءا مهما من الحرب في العصر الحاضر، يعود إلى المعركة الإعلامية، وأكد على ضرورة تصوير الوجه القوي للمقاومة إعلاميا والكشف عن طبيعة الكيان الصهيوني الوحشية أمام العالم اجمع، كما وصف حرب غزة بأنها نقطة مواجهة تاريخية بين الاستكبار والضعف وجبهة الحق والباطل.

یذکر أن المؤتمر الإنساني الدولي لدعم فلسطين الذي استضافته إيران اليوم الأحد في طهران جاء بهدف إجراء التنسيقات المنسجمة مع الصليب الأحمر، وإيجاد قنوات دولية لإرسال المساعدات الفورية إلى غزة، وتفعيل وقف إطلاق النار وإنشاء صندوق دولي طارئ.

وحضر هذا المؤتمر ممثلون عن جمعية الهلال الأحمر التركي والقطري والليبي والأفغاني والجنوب أفريقي والطاجيكي واللجنة الإسلامية للهلال الأحمر الدولي.